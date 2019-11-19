Немировски: «Торпедо» действовало неплохо, но могло и лучше

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (3:2).



«В начале матча мы очень хорошо играли и двигались. Но затем не скажу, что действовали плохо, но могли бы и лучше. Самое главное, я доволен результатом. Мы хорошо завершили домашнюю серию. Сейчас нам нужно восстановиться и повторить свою игру уже на выезде», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».



Подопечные Дэвида Немировски быстро открыли счёт: на третьей минуте голом отметился нападающий Михаил Варнаков. Коллектив из Беларуси сумел восстановить равновесие на табло в концовке второго периода, удачный бросок в актив записал защитник Олег Евенко. На 42-й минуте «Торпедо» вновь вышло вперёд благодаря заброшенной шайбе форварда Тая Рэтти. В концовке соперники обменялись шайбами Куинтона Хаудена и Тему Пулккинена.

«Торпедо» одержало третью победу подряд, одолев минское «Динамо»