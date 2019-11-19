«Торпедо» одержало третью победу подряд, одолев минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло минское «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2. Для нижегородского коллектива победа стала третьей подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Подопечные Дэвида Немировски быстро открыли счёт: на третьей минуте голом отметился нападающий Михаил Варнаков. Коллектив из Беларуси сумел восстановить равновесие на табло в концовке второго периода, удачный бросок в актив записал защитник Олег Евенко. На 42-й минуте «Торпедо» вновь вышло вперёд благодаря заброшенной шайбе форварда Тая Рэтти. В концовке соперники обменялись шайбами Куинтона Хаудена и Тему Пулккинена.