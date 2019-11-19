«Торпедо» одержало третью победу подряд, одолев минское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло минское «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2. Для нижегородского коллектива победа стала третьей подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Подопечные Дэвида Немировски быстро открыли счёт: на третьей минуте голом отметился нападающий Михаил Варнаков. Коллектив из Беларуси сумел восстановить равновесие на табло в концовке второго периода, удачный бросок в актив записал защитник Олег Евенко. На 42-й минуте «Торпедо» вновь вышло вперёд благодаря заброшенной шайбе форварда Тая Рэтти. В концовке соперники обменялись шайбами Куинтона Хаудена и Тему Пулккинена.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Варнаков (Шенфельд, Хауден) – 02:43' (5x5) 1:1 Евенко – 38:19' (5x5) 2:1 Ратти (Дженовей, Жафяров) – 41:15' (5x4) 3:1 Хауден (Мишарин, Варнаков) – 58:42' (en) 3:2 Пулккинен (Спунер, Евенко) – 59:56' (5x5)
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