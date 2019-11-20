«Сибирь» — «Ак Барс»: Билялову удался великолепный сейв

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса» великолепный сейв удался голкиперу гостей Тимуру Билялову. Вратарь не позволил Дмитрию Саюстову забить при броске в упор.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео сейва можно в «твиттере» «Ак Барса».



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Пуустинен— Руохомаа — Миловзоров;

Морозов — Логинов, Шаров — Саюстов — Романцев;

Хабаров — Тимашов, Пельтола — Комаров — Чесалин;

Алексеев, Ефремов, Первушин — Торченюк — Зырянов.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Педан — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Кара;

Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Фисенко, А. Галимов.