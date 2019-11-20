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Чайка: хоккей находится в хорошей форме, приятно обсуждать такие факты

Чайка: хоккей находится в хорошей форме, приятно обсуждать такие факты
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Аризона Койотс» Джон Чайка поделился впечатлениями от прошедшего совещания генеральных менеджеров всех клубов лиги. На совещании руководители сообщили, что довольны положением дел в хоккее, а также выразили желание продолжить обсуждение правила о положении «вне игры» в свете применяемого сейчас видеопросмотра.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Наш вид спорта находится в хорошей форме. Сейчас команды много времени проводят в атаке, много забивают, часто отыгрываются. Приятно обсуждать такие факты.

Я и мои коллеги довольны уровнем судейства. Арбитры очень хорошо работали», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.

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