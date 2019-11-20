Чайка: хоккей находится в хорошей форме, приятно обсуждать такие факты
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Аризона Койотс» Джон Чайка поделился впечатлениями от прошедшего совещания генеральных менеджеров всех клубов лиги. На совещании руководители сообщили, что довольны положением дел в хоккее, а также выразили желание продолжить обсуждение правила о положении «вне игры» в свете применяемого сейчас видеопросмотра.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Наш вид спорта находится в хорошей форме. Сейчас команды много времени проводят в атаке, много забивают, часто отыгрываются. Приятно обсуждать такие факты.
Я и мои коллеги довольны уровнем судейства. Арбитры очень хорошо работали», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.
- 20 ноября 2019
-
17:44
-
17:12
-
16:52
-
16:36
-
16:11
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:45
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:36
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
09:15
-
08:54
-
08:54
-
08:16
-
08:01
-
07:47
-
07:39
-
07:30
Партнерский контент