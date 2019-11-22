Умарк: не ощущаю себя величайшим игроком в истории «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу со счётом 5:3 в матче с «Амуром». Шведский форвард набрал 300-е очко и вышел на первое место в истории клуба в КХЛ.
«Была достаточно тяжёлая игра. Хорошо, что удалось победить. Прошедшая игра тоже была хорошей. Надеюсь, и дальше будет то же самое. Мы должны готовиться к встрече с «Ак Барсом», но нам легче даются матчи с казанской командой, нежели с другими.
Здорово, что я стал рекордсменом клуба по количеству очков в КХЛ. Но у нас команда, мы играем вместе, и нам надо держаться всем вместе. Это достижение — не только моя заслуга. На самом деле не ощущаю себя величайшим игроком в истории «Салавата». Я уже пять лет играю в Уфе, стараюсь выжимать из себя максимум и буду продолжать в том же духе», — цитирует Умарка пресс-служба «Салавата».
- 22 ноября 2019
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:47
-
20:25
-
20:07
-
19:40
-
19:31
-
19:26
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:34
-
18:29
-
18:16
-
18:04
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:08
-
14:01