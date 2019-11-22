Умарк: не ощущаю себя величайшим игроком в истории «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу со счётом 5:3 в матче с «Амуром». Шведский форвард набрал 300-е очко и вышел на первое место в истории клуба в КХЛ.



«Была достаточно тяжёлая игра. Хорошо, что удалось победить. Прошедшая игра тоже была хорошей. Надеюсь, и дальше будет то же самое. Мы должны готовиться к встрече с «Ак Барсом», но нам легче даются матчи с казанской командой, нежели с другими.



Здорово, что я стал рекордсменом клуба по количеству очков в КХЛ. Но у нас команда, мы играем вместе, и нам надо держаться всем вместе. Это достижение — не только моя заслуга. На самом деле не ощущаю себя величайшим игроком в истории «Салавата». Я уже пять лет играю в Уфе, стараюсь выжимать из себя максимум и буду продолжать в том же духе», — цитирует Умарка пресс-служба «Салавата».

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