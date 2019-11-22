Умарк обошёл Радулова. Чтобы стать легендой Уфы, ему не хватает Кубка Гагарина

7 марта 2012 года Александр Радулов – лучший на тот момент бомбардир клуба в КХЛ, набрал последнее очко в составе «Салавата Юлаева». 25 августа 2015 за уфимскую команду дебютировал и набрал первое очко Линус Умарк. Спустя четыре года шведский нападающий побил рекорд Радулова – теперь он единоличный лидер по набранным очкам за «Салават» в новейшей истории.

Радулов – настоящая легенда Уфы, суперзвезда и герой, которого всегда будут помнить за бешеные эмоции, головокружительную игру и чемпионский титул. Это его «Салават», несмотря на действующий контракт с «Нэшвиллом», забирал из НХЛ, это его феерическое звено Радулов – Торесен – Григоренко разрывало лигу и выиграло для «Салавата» первый и пока единственный Кубок Гагарина, это он ещё тогда стал одной из главных звёзд лиги, хотя тогда в КХЛ играли и Яромир Ягр, и Алексей Морозов и многие другие. Радулов – это икона, и неважно, что он после окончания контракта предпочёл ЦСКА, а теперь и вовсе вернулся в НХЛ.

Сегодня его подвинул Умарк – швед, которого мы порой так горячо любим за уникальную креативность, а в другие дни так же отчаянно ругаем и смеёмся над ним за симуляции и споры с судьями, едкие высказывания в сторону сборной России и периодические разговоры о том, что в КХЛ он только из-за денег.

На Умарка замахнулись, а он уже упал. Смешной поступок лидера «Салавата» «Салават» отыгрался с 0:2, но всё-таки уступил «Авангарду». Энергия лидеров уфимцев часто направлялась в ненужное русло.

И вся критика в отношении него справедлива, но так же справедливо и то, что Умарк, каким бы он ни был, уже пятый год остаётся лидером и неизменным лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева». Без Умарка не было бы в Уфе финала Востока-2016 и ещё одного – в 2019 году. И прошлой весной швед показал себя по-настоящему командным игроком – не терялся как обычно, когда его били, отрабатывал в обороне и проявлял лидерские качества, как настоящий капитан. И очень уместно было то, что именно в том плей-офф он обошёл Радулова по голевым передачам за «Салават» в КХЛ.

Рекордное 300-е очко в матче с «Амуром» Умарк набрал достаточно тихо, записав на свой счёт вторую передачу на гол Бурмистрову. Этот гол сделал Теэму Хартикайнен – ещё один человек, который этой передачей догнал Радулова и в этом сезоне будет спорить с Умарком за звание лучшего бомбардира клуба в КХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Это здорово, но у меня ещё есть партнёры, мы сделали это вместе. Сейчас это повод для разговоров, но уже в воскресенье будет новая игра. Я не ощущаю себя лучшим игроком в истории «Салавата». Я делаю своё дело, стараюсь показывать свой хоккей. Иногда это работает, иногда – нет. Я здесь уже пятый год, осталось ещё полсезона», — после игры Умарк выглядел задумчивым и немного смущённым.



Действительно, осталось полсезона, и Умарк покинет КХЛ, как запланировал ещё в прошлом году. Для того, чтобы стать для «Салавата» такой же легендой, как Радулов, ему не хватает Кубка Гагарина. У него осталось полгода, чтобы воплотить мечту уфимцев и свою собственную.