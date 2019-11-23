Игрок «Ванкувера» Эдлер не смог продолжить матч после силового приёма Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл жёсткий силовый приём во втором периоде домашнего матча с «Ванкувер Кэнакс». Под жёсткий хит россиянина угодил шведский защитник «Ванкувера» Александр Эдлер, который после этого не сумел продолжить матч.



Во встрече продолжается второй период, счёт — 1:1.



Напомним, Овечкин в текущем регулярном чемпионате уже успел отметиться несколькими сокрушительными приёмами.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Томаса Дранса.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 24 матча, в которых набрал 25 очков, забив 15 голов и отдав 10 результативных передач. В НХЛ на счету российского форварда 1108 матчей, в которых он забил 673 гола и отдал 563 результативные передачи.