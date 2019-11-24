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Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ

Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня. Российских хоккеистов в списке не оказалось.

Первой звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:2) канадский хоккеист забросил две шайбы и продлил результативную серию до 10 матчей. В этом сезоне на счету 22-летнего игрока «нефтяников» уже 46 (18+28) очков.

Второй звездой назван защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг. В матче с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ) он забросил победную шайбу в овертайме и отдал две результативные передачи.

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Лемье. В матче с «Монреаль Канадиенс» (6:5) он забросил две шайбы.

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