«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд, уступив «Адмиралу»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала в Новосибирске «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.



Хозяева открыли счёт на 36-й минуте после того, как Александр Шаров реализовал численный перевес. «Моряки» сумели быстро восстановить равновесие стараниями Кирилла Воронина, а затем вышли вперёд до второго перерыва после точного броска в исполнении Маркуса Юнга. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.



Новосибирский клуб продлил серию поражений до семи матчей, а «моряки» одержали пятую победу в последних шести встречах. 27 ноября «Сибирь» встретится в Казани с «Ак Барсом», а дальневосточный клуб 26-го числа проведёт выездной матч с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.