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«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд, уступив «Адмиралу»

«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд, уступив «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала в Новосибирске «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.

Хозяева открыли счёт на 36-й минуте после того, как Александр Шаров реализовал численный перевес. «Моряки» сумели быстро восстановить равновесие стараниями Кирилла Воронина, а затем вышли вперёд до второго перерыва после точного броска в исполнении Маркуса Юнга. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Новосибирский клуб продлил серию поражений до семи матчей, а «моряки» одержали пятую победу в последних шести встречах. 27 ноября «Сибирь» встретится в Казани с «Ак Барсом», а дальневосточный клуб 26-го числа проведёт выездной матч с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Шаров (Комаров) – 35:21' (5x4)   1:1 Воронин (Осипов, Дьяков) – 37:36' (5x5)   1:2 Юнг (Бакош, Вихарев) – 39:46' (5x5)
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