Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немировски — о 0:4: «Трактор» заслужил победу, у «Торпедо» ничего не получалось

Немировски — о 0:4: «Трактор» заслужил победу, у «Торпедо» ничего не получалось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:4).

«Поздравляю соперника с победой, они заслужили её. На первый период «Трактор» вышел с хорошим настроем, у них здорово двигалась шайба, у нас ничего особо не получалось. «Трактор» с первых же минут пошёл вперед, играл агрессивно, защитники поддерживали атаку. Нам сейчас надо восстановиться и готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» прервал пятиматчевую серию поражений, четыре из которых случились уже после отставки Петериса Скудры. В свою очередь «Торпедо» не сумело одержать пятую победу кряду, упустив шанс обогнать московское «Динамо» в Западной конференции.

«Трактор» впервые победил при Юрзинове, дома разгромив «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019