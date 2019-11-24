Немировски — о 0:4: «Трактор» заслужил победу, у «Торпедо» ничего не получалось

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:4).

«Поздравляю соперника с победой, они заслужили её. На первый период «Трактор» вышел с хорошим настроем, у них здорово двигалась шайба, у нас ничего особо не получалось. «Трактор» с первых же минут пошёл вперед, играл агрессивно, защитники поддерживали атаку. Нам сейчас надо восстановиться и готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» прервал пятиматчевую серию поражений, четыре из которых случились уже после отставки Петериса Скудры. В свою очередь «Торпедо» не сумело одержать пятую победу кряду, упустив шанс обогнать московское «Динамо» в Западной конференции.