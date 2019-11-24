«Трактор» впервые победил при Юрзинове, дома разгромив «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Владимира Юрзинова. Челябинский клуб впервые выиграл под руководством Юрзинова.
Счёт был открыт на 13-й минуте первого периода, отличился Томаш Гика. Хозяева упрочили перевес под занавес стартового отрезка усилиями Эндрю Кэлофа. Во втором периоде цели достиг бросок Ярослава Косова. В третьем окончательный счёт установил оформивший дубль Кэлоф. Голкипер хозяев Владислав Сухачёв отыграл на ноль.
«Трактор» прервал пятиматчевую серию поражений, четыре из которых случились уже после отставки Петериса Скудры. В свою очередь «Торпедо» не сумело одержать пятую победу кряду, упустив шанс обогнать московское «Динамо» в Западной конференции.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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