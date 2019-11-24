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«Трактор» впервые победил при Юрзинове, дома разгромив «Торпедо»

«Трактор» впервые победил при Юрзинове, дома разгромив «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Владимира Юрзинова. Челябинский клуб впервые выиграл под руководством Юрзинова.

Счёт был открыт на 13-й минуте первого периода, отличился Томаш Гика. Хозяева упрочили перевес под занавес стартового отрезка усилиями Эндрю Кэлофа. Во втором периоде цели достиг бросок Ярослава Косова. В третьем окончательный счёт установил оформивший дубль Кэлоф. Голкипер хозяев Владислав Сухачёв отыграл на ноль.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гика (Меньшиков, Виртанен) – 12:25' (5x5)   2:0 Кэлоф (Виртанен) – 18:52' (5x4)   3:0 Косов (Комаров) – 25:57' (5x5)   4:0 Кэлоф – 53:30' (5x5)

«Трактор» прервал пятиматчевую серию поражений, четыре из которых случились уже после отставки Петериса Скудры. В свою очередь «Торпедо» не сумело одержать пятую победу кряду, упустив шанс обогнать московское «Динамо» в Западной конференции.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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