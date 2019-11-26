37-летний Лундквист вышел на чистое пятое место в НХЛ по победам среди вратарей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «синерубашечников».

Одним из главных героев матча стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Легендарный голкипер парировал 26 бросков из 28 и одержал 455-ю победу за карьеру в НХЛ. Лундквист вышел на чистое пятое место в НХЛ по победам среди вратарей, превзойдя результат Кёртиса Джозефа (454).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо — 691. Второе место занимает Патрик Руа (551), топ-3 замыкает Роберто Луонго (489). На четвёртом месте располагается Эд Бельфор (484).



Швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 37-летнего вратаря 455 побед в 871 матче с процентом отражённых бросков 91,8 и коэффициентом надёжности 2,42. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.