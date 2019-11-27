Билялетдинов — об ОИ-2014: знаю, где напорол. Но разочаровался во многих

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов вспомнил о выступлении национальной команды на домашних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Что случилось после замечательного чемпионата мира 2012 года? Следующий чемпионат мира, и вроде практически те же люди, а уже другое. Потерялось.

Воробьёв сказал, что от работы в сборной не мог отказаться, а мог ли я? Для меня это было разочарование. Не говорю, что я идеальный. И я допускал ошибки, и допустил их, и вообще допускал за всю карьеру. Но у меня есть достаточно серьёзные претензии. Я не буду говорить, к кому они. Но это помешало.

Для меня удивительно, что мы не поняли, и я в том числе, насколько это было серьёзно. Мы должны были отдать себя всему этому, нужно было посвятить себя. Могли выиграть, могли не выиграть, но надо было сыграть достойно. Голова должна была быть нацелена на то, чтобы: «Ребята, ну вот дома, давайте сделаем это, мужики».

Это всех касается. Я не говорю сейчас только об игроках. Мы все должны были сделать именно так. Понятно, что люди находят разные причины. Всё что угодно можно говорить, придумывать, обманывать. Но, братцы, вы себя не обманывайте. Я себя обмануть не могу и не хочу. Знаю, где я напорол и где неправ. Но я говорю, что мы все должны были быть едиными, чтобы решить задачу. Вот что самое важное. И в этом плане я разочаровался очень во многих», — сказал Билялетдинов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».