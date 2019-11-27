Яшкин: мы в «Динамо» стали одним целым. Дай бог, чтоб и дальше так пёрло

Чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал выступление команды в последнее время. Чех занимает второе место в гонке бомбардиров КХЛ, уступая только партнёру по звену Вадиму Шипачёву.

«Ребята действительно помогают. У нас хорошая тройка, точнее, даже пятёрка (Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин. — Прим. «Чемпионата»), понимаем друг друга. Пару матчей буквально разыгрывались, а потом всё на место словно село. И мы стали одним целым. Дай бог, чтоб и дальше так пёрло!

Важно ли мне быть одним из лидеров среди бомбардиров и снайперов? Думаю, это важно для любого игрока. Все мы идём на чемпионат с какими-то ожиданиями и целями. Но командная игра на первом месте. Хотя тут всё связано. Ты забиваешь, команда выигрывает, всем хорошо. Не зацикливаюсь на том, чтобы стать лучшим игроком КХЛ. Лучше Кубок Гагарина выиграю, чем гонку бомбардиров», — приводит слова Яшкина сайт канала «Матч ТВ».