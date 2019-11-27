Дыняк: впервые слышу о сравнении с Комаровым, играю как Никита Дыняк

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев. Дыняк дебютировал на домашней арене «Ак Барса».
«Замечательная арена, раздевалка супер — первый раз в такой. Болельщики отличные, поддерживали команду до конца, так что я доволен.
Настрой? Я характерный парень, поэтому не прочь даже и подраться.
Установка драться или нет? Нет, нам никто не говорит, драться или нет. По игре надо смотреть — какой счёт или какая ситуация. Если против кого-то грубо сыграли, надо заступиться за партнёра.
Сравнение с Лео Комаровым? Не знаю, впервые слышу. Играю как Никита Дыняк, и всё. Стараюсь помогать команде, чтобы только положительные моменты были», — цитирует Дыняка пресс-служба казанцев.
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