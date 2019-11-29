«Динамо» М обменяло Петунина в «Северсталь»
Клубы Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва и «Северсталь» произвели обмен. В результате обмена 22-летний форвард Александр Петунин перешёл в клуб из Череповца. В свою очередь москвичи получили права на 28-летнего шведского нападающего Калле Ярнкрока, который в настоящее время выступает в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба «Динамо».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Петунин в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–2». С «Динамо» у него был двусторонний контракт, действовавший до 30 апреля 2020 года.
«Динамо» в турнирной таблице Западной конференции занимает 3-е место. «Северсталь» в Западной конференции находится на 11-й строчке.
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