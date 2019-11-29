Месяц до дедлайна. Каких обменов ждать на Западе КХЛ

Через месяц в Континентальной лиге закроется трансферное окно. Рассказываем об обменах, которые могут случиться в КХЛ в течение оставшегося до дедлайна периода. Продолжаем клубами Западной конференции.
ЦСКА
з. Артём Чмыхов, 22 года
8 игр,1 (0+1) очко, «-2» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2022 года (двусторонний)
Совсем мало играет в ЦСКА защитник Артём Чмыхов. Оно и понятно, учитывая сумасшедшую конкуренцию в «армейском» клубе. Чмыхову не привыкать к скрытым арендам, вот и сейчас защитнику логичнее поиграть там, где ему будут давать время на льду. «Армейцы» не прочь подобного развития событий, скоро мы можем увидеть Артёма в команде, которая борется за попадание в плей-офф.
СКА
н. Дмитрий Кагарлицкий, 30 лет
23 игры, 9 (2+7) очков, «-1» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2022 года
Не так давно ходили активные разговоры о возможном обмене Дмитрия Кагарлицкого. Но нужно понимать, что контракт Дмитрия потянет только богатый клуб, а отдавать форварда конкурентам СКА вряд ли захочет. Ну или же исключительно за равноценную замену. Сейчас слухи об обмене Кагарлицкого приутихли, но исключать его ухода из Питера по-прежнему нельзя.
Динамо (Москва)
з. Михаил Григорьев, 28 лет
16 игр, 1 (0+1) очко, «-4» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2020 года
н. Александр Петунин, 22 года
13 игр, 1 (0+1) очко, «-2» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2020 года (двусторонний)
В «Динамо» есть два явных кандидата на обмен. И Григорьев, и Петунин мало играют, не набирают очков и вполне могут сменить коллективы. Петунину не доверяет главный тренер Владимир Крикунов, который не ставит форварда на большинство (его в «Динамо» забирает Шипачёв) и даёт мало игрового времени. В «Северстали» Петунин выглядел гораздо интереснее. Григорьев же известен своим непростым характером, который порой подводит защитника.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Торпедо»
В команде у Дэвида Немировски порядок. Да, торпедовцы много пропускают, но здесь работа именно для тренерского штаба и тренера по защитникам. В остальном же, учитывая невысокий бюджет нижегородцев, клуб укомплектован. Изменения если и будут, то точечные. Никакой революции и череды обменов в Нижнем Новгороде ждать не стоит.
«Спартак»
Москвичи активно заняты поиском центрального нападающего. Это может быть как форвард из КХЛ, так и хоккеист из какой-нибудь европейской лиги. В остальном же команда Олега Знарка, после обмена с «Ак Барсом» (Лещенко – Мусин) и подписания защитника Виклунда, укомплектована. Швед, правда, уже успел получить травму.
«Витязь»
н. Александр Сёмин, 35 лет
26 игр, 23 (10+13) очков, «+5» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2020 года
По нашей информации, в услугах Александра Сёмина заинтересованы в СКА. Питер и Подольск уже провернули один крупный обмен. Если «армейцы» будут так же настойчивы, то на берега Невы может переехать один из самых опытных нападающих КХЛ и лидер атак «Витязя». Для подмосковной команды, конечно, уход Сёмина будет серьёзной потерей. Вопрос в том, кого (игрока) или что (деньги) СКА будет готов отдать взамен.
«Йокерит»
Финский клуб живёт своей жизнью и редко проворачивает обмены с клубами КХЛ, поэтому не стоит ждать от «Йокерита» какой-то активности на трансферном рынке перед дедлайном.
«Локомотив»
н. Александр Полунин, 22 года
15 игр, 3 (1+2) очка, «-3» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2020 года (двусторонний)
После окончания этого сезона у Полунина заканчивается контракт с «Локомотива». В Ярославле в последние годы не слишком доверяют этому форварду, он часто не проходит в состав. Игрока отправляли в скрытую аренду в «Сочи», затем возвращали обратно. Но видно, что в «Локомотиве» этот талантливый нападающий не растёт. Обмен с участием Александра напрашивается.
ХК «Сочи»
Сочинцы продолжают переговоры о возможном переходе в состав команды форварда «Сибири» Максима Казакова, которого прекрасно знает нынешний главный тренер «леопардов» Александр Андриевский. В «Сибири» на Казакова уже практически не рассчитывают, а вот на юге России хоккеист может получить новый шанс и перезагрузить свою карьеру. Отметим, что сперва переговоры по Казакову были близки к завершению (сделка почти сорвалась), но сейчас такой вариант событий (обмен Казакова в «Сочи») снова возможен.
«Динамо» (Рига)
Из стана рижан пока нет никаких слухов о возможных обменах. Они, практически наверняка, появятся уже ближе к дедлайну. Рига живёт на небольшие деньги, поэтому в случае, если к её игрокам будет предметный интерес, динамовцы вряд ли будут чинить препятствия своим лидерам.
«Северсталь»
н. Владислав Кодола, 23 года
29 игр, 7 (1+6) очков, «-1» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2021 года (двусторонний)
Кодола – молодой и талантливый нападающий, которым уже активно интересовался «Ак Барс». Не удивительно, что казанцы интересуются такими нападающими, ведь главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов любит работать с молодёжью. Вариант, что Кодола всё же будет обменян, по-прежнему существует, а если Череповец останется без плей-офф, то вероятность сделки вырастет вдвое.
Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru
«Динамо» (Минск)
н. Теэму Пулккинен, 27 лет
23 игры, 21 (14+7) очко, «+3» показатель полезности
Контракт: до 30 апреля 2020 года
Пулккиненом давно интересуются топ-клубы, да и сам финн явно не против сменить команду. Теэму надоело постоянно заканчивать сезон сразу после окончания регулярки, хочется поиграть в плей-офф. Спрос на форварда есть, и в дедлайн он вполне может отправиться в команду побогаче и с большими задачами. Главное здесь – желание самого «Динамо», которое теоретически может снова не отпустить лидера своей атаки.
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