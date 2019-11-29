Месяц до дедлайна. Каких обменов ждать на Западе КХЛ

Лидер «Витязя» может оказаться в СКА, а у Минска есть отличное усиление для топ-клубов.

Через месяц в Континентальной лиге закроется трансферное окно. Рассказываем об обменах, которые могут случиться в КХЛ в течение оставшегося до дедлайна периода. Продолжаем клубами Западной конференции.

Месяц до дедлайна. Каких обменов ждать на Востоке КХЛ Грядут перемены в «Сибири», а на главные роли в некоторых сделках выйдут вратари.

ЦСКА

з. Артём Чмыхов, 22 года

8 игр,1 (0+1) очко, «-2» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2022 года (двусторонний)



Совсем мало играет в ЦСКА защитник Артём Чмыхов. Оно и понятно, учитывая сумасшедшую конкуренцию в «армейском» клубе. Чмыхову не привыкать к скрытым арендам, вот и сейчас защитнику логичнее поиграть там, где ему будут давать время на льду. «Армейцы» не прочь подобного развития событий, скоро мы можем увидеть Артёма в команде, которая борется за попадание в плей-офф.

СКА

н. Дмитрий Кагарлицкий, 30 лет

23 игры, 9 (2+7) очков, «-1» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2022 года



Не так давно ходили активные разговоры о возможном обмене Дмитрия Кагарлицкого. Но нужно понимать, что контракт Дмитрия потянет только богатый клуб, а отдавать форварда конкурентам СКА вряд ли захочет. Ну или же исключительно за равноценную замену. Сейчас слухи об обмене Кагарлицкого приутихли, но исключать его ухода из Питера по-прежнему нельзя.

Два громких трансферных слуха в КХЛ за день. Что за ними стоит? Дмитрия Кагарлицкого «посадили» в СКА, а Виталия Кравцова «маринуют» в «Рейнджерс». Челябинца ждут в России.

Динамо (Москва)

з. Михаил Григорьев, 28 лет

16 игр, 1 (0+1) очко, «-4» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2020 года

н. Александр Петунин, 22 года

13 игр, 1 (0+1) очко, «-2» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2020 года (двусторонний)



В «Динамо» есть два явных кандидата на обмен. И Григорьев, и Петунин мало играют, не набирают очков и вполне могут сменить коллективы. Петунину не доверяет главный тренер Владимир Крикунов, который не ставит форварда на большинство (его в «Динамо» забирает Шипачёв) и даёт мало игрового времени. В «Северстали» Петунин выглядел гораздо интереснее. Григорьев же известен своим непростым характером, который порой подводит защитника.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Торпедо»

В команде у Дэвида Немировски порядок. Да, торпедовцы много пропускают, но здесь работа именно для тренерского штаба и тренера по защитникам. В остальном же, учитывая невысокий бюджет нижегородцев, клуб укомплектован. Изменения если и будут, то точечные. Никакой революции и череды обменов в Нижнем Новгороде ждать не стоит.

«Спартак»

Москвичи активно заняты поиском центрального нападающего. Это может быть как форвард из КХЛ, так и хоккеист из какой-нибудь европейской лиги. В остальном же команда Олега Знарка, после обмена с «Ак Барсом» (Лещенко – Мусин) и подписания защитника Виклунда, укомплектована. Швед, правда, уже успел получить травму.

«Витязь»

н. Александр Сёмин, 35 лет

26 игр, 23 (10+13) очков, «+5» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2020 года



По нашей информации, в услугах Александра Сёмина заинтересованы в СКА. Питер и Подольск уже провернули один крупный обмен. Если «армейцы» будут так же настойчивы, то на берега Невы может переехать один из самых опытных нападающих КХЛ и лидер атак «Витязя». Для подмосковной команды, конечно, уход Сёмина будет серьёзной потерей. Вопрос в том, кого (игрока) или что (деньги) СКА будет готов отдать взамен.

Двойной обмен СКА и «Витязя»! Самая громкая сделка сезона КХЛ Непонятно только, зачем это было клубам и кто останется в выигрыше.

«Йокерит»

Финский клуб живёт своей жизнью и редко проворачивает обмены с клубами КХЛ, поэтому не стоит ждать от «Йокерита» какой-то активности на трансферном рынке перед дедлайном.

«Локомотив»

н. Александр Полунин, 22 года

15 игр, 3 (1+2) очка, «-3» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2020 года (двусторонний)



После окончания этого сезона у Полунина заканчивается контракт с «Локомотива». В Ярославле в последние годы не слишком доверяют этому форварду, он часто не проходит в состав. Игрока отправляли в скрытую аренду в «Сочи», затем возвращали обратно. Но видно, что в «Локомотиве» этот талантливый нападающий не растёт. Обмен с участием Александра напрашивается.

Время обмена. Хоккеисты КХЛ, которым нужно сменить команду От сделок выиграют все стороны.

ХК «Сочи»

Сочинцы продолжают переговоры о возможном переходе в состав команды форварда «Сибири» Максима Казакова, которого прекрасно знает нынешний главный тренер «леопардов» Александр Андриевский. В «Сибири» на Казакова уже практически не рассчитывают, а вот на юге России хоккеист может получить новый шанс и перезагрузить свою карьеру. Отметим, что сперва переговоры по Казакову были близки к завершению (сделка почти сорвалась), но сейчас такой вариант событий (обмен Казакова в «Сочи») снова возможен.

«Динамо» (Рига)

Из стана рижан пока нет никаких слухов о возможных обменах. Они, практически наверняка, появятся уже ближе к дедлайну. Рига живёт на небольшие деньги, поэтому в случае, если к её игрокам будет предметный интерес, динамовцы вряд ли будут чинить препятствия своим лидерам.

«Северсталь»

н. Владислав Кодола, 23 года

29 игр, 7 (1+6) очков, «-1» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2021 года (двусторонний)



Кодола – молодой и талантливый нападающий, которым уже активно интересовался «Ак Барс». Не удивительно, что казанцы интересуются такими нападающими, ведь главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов любит работать с молодёжью. Вариант, что Кодола всё же будет обменян, по-прежнему существует, а если Череповец останется без плей-офф, то вероятность сделки вырастет вдвое.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Динамо» (Минск)

н. Теэму Пулккинен, 27 лет

23 игры, 21 (14+7) очко, «+3» показатель полезности

Контракт: до 30 апреля 2020 года



Пулккиненом давно интересуются топ-клубы, да и сам финн явно не против сменить команду. Теэму надоело постоянно заканчивать сезон сразу после окончания регулярки, хочется поиграть в плей-офф. Спрос на форварда есть, и в дедлайн он вполне может отправиться в команду побогаче и с большими задачами. Главное здесь – желание самого «Динамо», которое теоретически может снова не отпустить лидера своей атаки.