«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и одержал третью победу в пяти матчах

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» одержал волевую победу над минским «Динамо» со счётом 6:3.

Уже на 2-й минуте Александр Павлович вывел гостей вперёд, но ещё в первом периоде «Локо» не только отыгрался, но и забросил вторую шайбу. Отличились Григорий Денисенко и Якуб Накладал. Во второй 20-минутке Павел Кудрявцев увеличил отрыв в счёте, но Райан Спуннер вновь сократил его до минимума. Тем не менее перед заключительным перерывом Магнус Пяаярви забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

В третьем периоде ситуация повторилась. На точный бросок Теэму Пулккинена хозяева ответили шайбами Максима Осипова и Дениса Алексеева.

«Локомотив» одержал третью победу в пяти последних матчах. Минское «Динамо» в шести последних встречах потерпело уже пять поражений.