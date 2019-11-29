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«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и одержал третью победу в пяти матчах

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и одержал третью победу в пяти матчах
Хоккей / КХЛ 0

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» одержал волевую победу над минским «Динамо» со счётом 6:3.

Уже на 2-й минуте Александр Павлович вывел гостей вперёд, но ещё в первом периоде «Локо» не только отыгрался, но и забросил вторую шайбу. Отличились Григорий Денисенко и Якуб Накладал. Во второй 20-минутке Павел Кудрявцев увеличил отрыв в счёте, но Райан Спуннер вновь сократил его до минимума. Тем не менее перед заключительным перерывом Магнус Пяаярви забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Павлович (Ерёменко, Китаров) – 02:57' (5x5)   1:1 Денисенко (Савченко, Да Коста) – 13:08' (5x5)   2:1 Накладал (Денисенко, Алексеев) – 17:49' (5x4)   3:1 Кудрявцев (Пяаярви, Ландер) – 23:13' (5x5)   3:2 Спунер (Энрот, Пулккинен) – 26:11' (5x5)   4:2 Пяаярви (Да Коста, Рафиков) – 35:43' (5x4)   4:3 Пулккинен (Спунер) – 41:11' (5x4)   5:3 Осипов (Красковский, Полунин) – 42:13' (5x5)   6:3 Каюмов (Коваленко, Алексеев) – 54:04' (5x5)

В третьем периоде ситуация повторилась. На точный бросок Теэму Пулккинена хозяева ответили шайбами Максима Осипова и Дениса Алексеева.

«Локомотив» одержал третью победу в пяти последних матчах. Минское «Динамо» в шести последних встречах потерпело уже пять поражений.

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