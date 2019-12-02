Бронзовый призёр МЧМ-2019 Шэн забросил дебютную шайбу в АХЛ
«Провиденс Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде переиграл «Шарлотт Чекерс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу фарм-клуба «Бостон Брюинз». Российский нападающий «Провиденса» Павел Шэн отметился заброшенной шайбой, ставшей для него дебютной в АХЛ.
Прошлый сезон 20-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участия не принимал.
В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В межсезонье Шэн расторг контракт с «Салаватом» и перешёл в «Бостон».
- 2 декабря 2019
-
12:00
-
11:51
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:58
-
10:28
-
10:15
-
09:57
-
09:34
-
09:10
-
08:59
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:08
-
07:48
-
06:23
-
05:57
-
03:14
-
01:53
-
00:30
- 1 декабря 2019
-
23:31
-
23:08
-
22:51
-
22:17
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
20:45
-
20:22
-
20:17
Партнерский контент