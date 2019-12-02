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Бронзовый призёр МЧМ-2019 Шэн забросил дебютную шайбу в АХЛ

Бронзовый призёр МЧМ-2019 Шэн забросил дебютную шайбу в АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

«Провиденс Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде переиграл «Шарлотт Чекерс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу фарм-клуба «Бостон Брюинз». Российский нападающий «Провиденса» Павел Шэн отметился заброшенной шайбой, ставшей для него дебютной в АХЛ.

Прошлый сезон 20-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участия не принимал.

В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В межсезонье Шэн расторг контракт с «Салаватом» и перешёл в «Бостон».

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