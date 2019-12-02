«Спартак» победил «Адмирал», Беспалов оформил сухарь

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» из Владивостока на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 0:2. «Моряки» проиграли второй матч подряд, подопечные Олега Знарка выиграли пятый матч из шести последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команда гостей открыла счёт на 13-й минуте встречи: удачным броском отметился нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв. На старте второго периода москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе защитника Дамира Мусина. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Спартака» Никита Беспалов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.