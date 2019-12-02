Стали известны участники Матча звёзд КХЛ—2020, победившие в голосовании

На сайте ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020 завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков—участников Матча звёзд КХЛ.



«По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона. Лидеры, определившиеся на прошлой неделе, довольно легко удержали свои позиции, и главная сенсация нынешнего голосования состоялась.

Ещё одно необходимое пояснение. В дивизионе Харламова победу одержал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, опередив Василия Кошечкина. Однако сейчас на странице голосования первым стоит голкипер «Магнитки». Это произошло потому, что «Ак Барс» временно перевёл Билялова в клуб Высшей лиги «Барс». Тем не менее это нисколько не отменяет победы нового рекордсмена по продолжительности сухой серии», — указано на сайте лиги.