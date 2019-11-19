Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий неожиданно является одним из лидеров голосования для участия в Матче звёзд КХЛ. Неожиданно, потому что Грецкому кроме легендарной фамилии и не менее легендарного 99-го номера пока похвастаться нечем – в дебютном сезоне в КХЛ он пока провёл всего шесть матчей и не набрал ни одного очка. В общем, кандидатом на Матч звёзд он совсем не выглядит. А ведь вместе с ним в дивизионе Тарасова лидируют Кирилл Капризов и Дамир Жафяров, которые проводят лучшие сезоны в карьере. «Чемпионат» вспоминает случаи, когда на Матч звёзд продвигали игроков, которые мало подходили под звание звёзд.

Грецкий — один из лидеров голосования для участия в Матче звёзд—2020

Джон Скотт

Самый яркий пример – Джон Скотт. В НХЛ он провёл меньше 300 матчей, не задерживаясь надолго ни в одной команде, и набрал за это время 11 очков. «Аризона» в том году трижды выставляла его на драфт отказов, и всё равно он оказался лидером голосования. Кампанию запустили журналисты, и вскоре тег #ГолосуйЗаСкотта заполонил соцсети. Болельщики с радостью подхватили идею, так как были недовольны тем, что их лишили права выбирать игроков, кроме капитанов дивизионов.

НХЛ пыталась давить на Скотта и заставить его сняться с голосования, и тому даже пришлось просить болельщиков выбрать того, кто более достоин такой почести. Тафгай продолжил набирать голоса и одержал победу. Потом НХЛ провернула ещё один трюк – хоккеиста обменяли из «Аризоны» в «Монреаль» и сразу же отправили в АХЛ. Доводов было два – Скотт уже не представляет Тихоокеанский дивизион и играет в АХЛ, а значит, на Матче звёзд ему не место. Не сработало.

Звёздные чудеса в столице кантри. Как тафгай стал MVP Матча звёзд Тафгай Джон Скотт был признан MVP Матча звёзд НХЛ, а сама финальная игра завершилась победой Тихоокеанского дивизиона.

Скотт в том сезоне обрёл бешеную популярность, в итоге НХЛ пришлось отступить. Он не только сыграл на Матче звёзд, но и был выбран MVP даже несмотря на то, что его кандидатуры не было в изначальном списке кандидатов. Болельщики постарались, молниеносно проведя очередную акцию #Скотту – MVP Матча звёзд. Летом он завершил карьеру, но из вида не пропал. Его шлем с Матча звёзд хранится в Зале хоккейной славы, он активно ведёт блог о хоккее, написал мемуары, а по его истории собираются снимать фильм.

Земгус Гиргенсонс

За год до этого болельщики запустили ещё одну кампанию, которая вынудила НХЛ изменить правила и оставить любителям хоккея право выбирать только капитанов. 2015 год был последним, в котором фанаты могли выбрать шесть игроков. Они этим бессовестно пользовались, например, в том сезоне пятеро хоккеистов представляли «Чикаго». Но больше всех голосов (почти 1,6 млн) набрал Земгус Гиргенсонс – нападающий, ни разу не набравший более 30 очков за сезон.



За всплеск популярности Гиргенсонс должен благодарить соотечественников – именно в Латвии развернули мощную кампанию поддержки хоккеиста. Едва ли не половина населения прибалтийской страны отдала свой голос за Земгуса. Нападающий был смущён свалившейся славой и шутил, что теперь в Северной Америке будут чаще искать в Интернете, где находится Латвия. «Родные рассказывают, что на телевидении каждый день обсуждают тему моего участия в Матче звёзд, вокруг неё большой ажиотаж. Латвийцы безумно любят хоккей», — говорил Гиргенсонс.

Рори Фицпатрик

В сезоне-2006/07 НХЛ позволила болельщикам голосовать бесчисленное количество раз, и фанаты решили продемонстрировать нелогичность новой системы и протащить на Матч звёзд ничем не примечательного защитника «Ванкувера». Тогда ещё болельщики выбирали стартовые составы, поэтому Фицпатрику было нужно занять первое или второе место среди защитников в Западной конференции. Некоторые тренеры и эксперты в НХЛ посчитали подобную кампанию профанацией. «С точки зрения Рори это должно быть круто. Но с точки зрения сути Матча звёзд это абсолютно неправильно», — говорил Уэйн Гретки, который тогда тренировал «Аризону». «НХЛ – это не абсурд, но вот это вот – абсурд. Это должно быть смешно, но главное, Рори, они смеются не вместе с тобой, а над тобой», — выдал тираду Дон Черри, назвав голосующих за Фицпатрика чудиками.

Защитник набрал почти 450 тыс. голосов и по предварительным результатам проходил в состав Матча звёзд, но в итоге опустился на третье место. Были подозрения, что НХЛ подделала результаты, отняв у Фицпатрика 100 тыс. голосов.

КХЛ

В КХЛ подобные случаи тоже были, но промежуточные лидеры голосования в итоге теряли свои позиции. Например, в сезоне-2017/18 минское «Динамо» активно продвигало нападающего Александра Китарова, однако в последний день голосования его на 180 голосов обошёл Илья Ковальчук.



В сезоне-2012/13 болельщики устроили флешмоб и стали накручивать голоса целому ряду игроков, в результате чего в лидеры вырвался нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин. Лига вмешалась и скрутила накрученное обратно, Анисин на Матч звёзд не прошёл. «В результате слаженных действий участников флешмоба ряд игроков в течение нескольких часов «приобрёл»по 15 тысяч «голосов» и более. К настоящему моменту ИТ-службой КХЛ и редакцией официального сайта КХЛ эта уязвимость ликвидирована, а показатели голосования возвращены к состоянию на момент начала флешмоба. Благодарим принявших участие в акции болельщиков за проявленную активность и приносим извинения всем, кто мог пострадать в результате её проведения. Просим поклонников хоккея впредь придерживаться принципов fair play при голосованиях».

КХЛ отобрала 15 000 голосов у Анисина и других в голосовании на Матч звёзд

Пока что Грецкий держится в лидерах, но не будем забывать, что идёт только второй день голосования, и уже завтра расклад сил может разительно изменится. Будем следить, смогут ли болельщики в этот раз протащить ничем не примечательного хоккеиста на уикэнд в Москву.