Защитник «Виннипега» Куликов выбыл до конца января

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов выбыл на длительный срок, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Мунц со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса. Как рассказал тренер, российский хоккеист не сыграет до перерыва на Матч звёзд, который пройдёт 25 января. Куликов получил повреждение в первом периоде встречи с «Анахайм Дакс», попав под силовой приём.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



29-летний Куликов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч.

Ждали большего. Россияне в НХЛ, которые пока не впечатляют Ковальчука отправили в запас, а Ничушкин на минимальном контракте и по-прежнему не может забить.