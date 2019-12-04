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Результаты матчей НХЛ 3 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 3 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

3 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лотон (Хейз, Нисканен) – 28:49' (5x5)   1:1 Дермотт (Спецца) – 48:38' (5x5)   2:1 Жиру (Конечны, Майерс) – 50:00' (5x5)   3:1 Конечны (Майерс) – 56:32' (5x5)   4:1 Фараби (Проворов) – 57:54' (en)   5:1 Гостисбер (Санхайм) – 59:21' (5x5)   6:1 ван Римсдайк (Майерс, Гостисбер) – 59:33' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4. Хозяева проиграли первый матч после увольнения главного тренера

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Палмьери (Сиверсон, Коулман) – 16:31' (5x5)   1:1 Стивенсон (Так, Носек) – 25:24' (5x5)   2:1 Братт (Сиверсон, Заха) – 34:17' (5x5)   2:2 Маршессо (Карлссон, Смит) – 41:05' (5x5)   2:3 Маршессо (Энгелланд, Так) – 45:04' (5x5)   2:4 Маршессо (Так, Смит) – 49:40' (5x4)   3:4 Хишир (Холл, Палмьери) – 50:00' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Дано (Галлахер) – 19:59' (5x5)   2:0 Галлахер (Уэбер, Дано) – 33:30' (5x5)   3:0 Питри (Судзуки) – 42:12' (5x5)   3:1 Мейфилд (Эберле, Пулок) – 42:53' (5x5)   3:2 Барзал (Ледди, Бейли) – 57:31' (6x5)   4:2 Уэбер (Томпсон) – 59:32' (en)

«Флорида Пантерз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Барков (Яндл, Юбердо) – 09:54' (5x4)   2:0 Юбердо (Ватрано) – 14:26' (5x5)   2:1 Цукер – 29:26' (5x5)   2:2 Цуккарелло (Хант, Цукер) – 32:56' (5x5)   2:3 Суси (Паризе, Раск) – 44:49' (5x5)   2:4 Канин (Бродин) – 58:59' (en)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Аризона Койотс» — 2:4

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Дворак, Кессел) – 19:11' (5x4)   1:1 Кукан (Милано, Мюррей) – 22:24' (5x5)   1:2 Фишер (Сёдерберг, Демерс) – 29:35' (5x5)   1:3 Круз (Сёдерберг, Голигоски) – 36:39' (5x5)   2:3 Тексье (Аткинсон, Фолиньо) – 42:13' (5x5)   2:4 Сёдерберг – 59:25' (en)

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:0

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Койл (Маршан, Хайнен) – 55:55' (5x5)   2:0 Крейчи (Макэвой, Пастрняк) – 57:03' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 5:1. Голкипер гостей Антон Худобин пропустил пять шайб

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Элерс (Пионк, Сбиза) – 07:45' (5x5)   2:0 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 27:56' (5x5)   3:0 Моррисси (Элерс, Уилер) – 31:12' (5x5)   3:1 Хейсканен (Секера, Янмарк) – 37:59' (5x5)   4:1 Лайне (Шайфли, Коннор) – 39:29' (5x5)   5:1 Шайфли (Лайне, Коннор) – 53:59' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3 ОТ. Победный гол в овертайме на свой счёт записал Никита Кучеров.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Стэмкос, Джонсон) – 07:46' (5x5)   1:1 Йернкрок (Туррис) – 26:13' (5x5)   1:2 Палат (Кучеров, Шаттенкирк) – 26:44' (5x5)   2:2 Туррис (Экхольм, Эллис) – 49:51' (5x4)   2:3 Кучеров (Стэмкос, Сергачёв) – 62:35' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенатор» — 5:2

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Руссель (Годетт) – 01:50' (5x5)   2:0 Пирсон (Танев) – 04:28' (5x5)   3:0 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 13:58' (5x4)   4:0 Макьюэн (Бенн, Танев) – 17:23' (5x5)   4:1 Пажо (Ткачук, Дюклер) – 31:59' (5x5)   4:2 Эннис (Шабо, Уайт) – 40:40' (5x5)   5:2 Фантенберг (Виртанен, Годетт) – 47:34' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Карлссон (Диллон, Ферраро) – 02:33' (5x5)   1:1 Хэтэуэй (Карлсон, Дауд) – 13:31' (5x5)   1:2 Врана (Оши, Карлсон) – 14:24' (5x5)   1:3 Карлсон (Кемпны) – 16:32' (5x5)   1:4 Хэтэуэй (Дауд) – 22:31' (5x5)   1:5 Врана (Эллер, Орлов) – 36:15' (5x5)   2:5 Кейн (Карлссон) – 53:07' (5x5)
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