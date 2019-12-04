Результаты матчей НХЛ 3 декабря 2019 года

3 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 10 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4. Хозяева проиграли первый матч после увольнения главного тренера
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2
«Флорида Пантерз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4
«Коламбус Блю Джекетс» — «Аризона Койотс» — 2:4
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:0
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 5:1. Голкипер гостей Антон Худобин пропустил пять шайб
«Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3 ОТ. Победный гол в овертайме на свой счёт записал Никита Кучеров.
«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенатор» — 5:2
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5
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