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ЦСКА — «Динамо» М: Толчинский провёл мощный силовой приём на Алексееве

ЦСКА — «Динамо» М: Толчинский провёл мощный силовой приём на Алексееве
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Сергей Толчинский провёл мощный силовой приём в первом периоде матча с московским «Динамо». Под жёсткий приём Толчинского угодил нападающий «Динамо» Андрей Алексеев.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ЦСКА.

ЦСКА:

Сорокин (Лозебников);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Кемпе — Телегин;
Блажиевский, Попов — Толчинский — Карнаухов, Соркин.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Индрашис — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Григорьев — Огурцов, Панкратов — Круглов — Муранов.

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