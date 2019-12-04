ЦСКА — «Динамо» М: Толчинский провёл мощный силовой приём на Алексееве
Нападающий московского ЦСКА Сергей Толчинский провёл мощный силовой приём в первом периоде матча с московским «Динамо». Под жёсткий приём Толчинского угодил нападающий «Динамо» Андрей Алексеев.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ЦСКА.
ЦСКА:
Сорокин (Лозебников);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Кемпе — Телегин;
Блажиевский, Попов — Толчинский — Карнаухов, Соркин.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Индрашис — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Григорьев — Огурцов, Панкратов — Круглов — Муранов.
- 4 декабря 2019
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