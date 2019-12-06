Василевский пропустил пять шайб после 21 броска в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Крайне неудачным образом сложился матч для голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Российский вратарь справился только с 16 бросками из 21 (76,2% сейвов) и проиграл третий матч из последних четырёх.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту и 45 секунд и отдал одну голевую передачу, набрав своё 31-е (10+21) очко в этом сезоне.



Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала для него четвёртой в этом сезоне. Всего на счету защитника 16 (4+12) очков. Игровое время Сергачёва составило 19 минут и 48 секунд.