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Василевский пропустил пять шайб после 21 броска в матче с «Миннесотой»

Василевский пропустил пять шайб после 21 броска в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Крайне неудачным образом сложился матч для голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Российский вратарь справился только с 16 бросками из 21 (76,2% сейвов) и проиграл третий матч из последних четырёх.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту и 45 секунд и отдал одну голевую передачу, набрав своё 31-е (10+21) очко в этом сезоне.

Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала для него четвёртой в этом сезоне. Всего на счету защитника 16 (4+12) очков. Игровое время Сергачёва составило 19 минут и 48 секунд.

Василевский обновил рекорд «Тампы» по количеству голевых передач для вратарей
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