Результаты матчей НХЛ 5 декабря 2019 года

5 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись девять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» — 4:5. Гости одержали пятую победу кряду.
«Филадельфия Флайерз» — «Аризона Койотс» — 1:3. Хозяева не смогли одержать пятую победу кряду.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ. Гости не смогли одержать пятую победу кряду.
«Монреаль Канадиенс» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3. Гости одержали пятую победу кряду.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3. Автором победного гола стал Артемий Панарин.
«Каролина Харрикейнз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Автором победного буллита стал Андрей Свечников.
«Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 ОТ. Гости прервали трёхматчевую серию поражений.
«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ. Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений.
«Калгари Флэймз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3. Хозяева победили в третьем матче кряду.
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- 5 декабря 2019
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