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Результаты матчей НХЛ 5 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 5 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

5 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись девять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» — 4:5. Гости одержали пятую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Чернак (Пойнт, Василевский) – 01:52' (5x5)   1:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Сутер) – 09:33' (5x5)   1:2 Цукер (Стаал, Цуккарелло) – 10:46' (5x5)   1:3 Суси (Цуккарелло, Бродин) – 11:14' (5x5)   2:3 Сергачёв (Шаттенкирк, Пакетт) – 15:57' (5x5)   3:3 Хедман (Кучеров, Киллорн) – 38:47' (5x4)   3:4 Раск (Фиала, Суси) – 39:23' (5x5)   4:4 Киллорн (Чернак) – 44:00' (5x5)   4:5 Цуккарелло (Цукер, Бродин) – 44:08' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Аризона Койотс» — 1:3. Хозяева не смогли одержать пятую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кессел (Келлер, Экман-Ларссон) – 02:25' (5x4)   0:2 Гарланд (Дворак, Чикран) – 52:57' (5x5)   1:2 Нисканен (Кутюрье, Ворачек) – 55:17' (6x5)   1:3 Кессел (Сёдерберг, Келлер) – 58:58' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ. Гости не смогли одержать пятую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Клаттербак – 24:26' (5x5)   1:1 Так (Гласс, Меррилл) – 35:27' (5x5)   2:1 Нельсон (Бовиллье, Мейфилд) – 43:56' (5x5)   2:2 Маршессо (Хаг, Смит) – 55:28' (5x5)   3:2 Пулок (Ли, Бейли) – 63:20' (4x3)

«Монреаль Канадиенс» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3. Гости одержали пятую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Грейвз (Калверт, Макар) – 06:13' (5x5)   0:2 Ландеског (Рантанен) – 12:57' (5x5)   0:3 Калверт (Комфер) – 28:06' (4x5)   1:3 Галлахер (Дано) – 37:42' (5x5)   2:3 Казинс (Доми) – 41:23' (5x4)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3. Автором победного гола стал Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Аткинсон (Фолиньо) – 12:43' (5x5)   1:1 Лемье (Зибанеджад, Какко) – 19:52' (5x5)   1:2 Труба (Фокс, Строум) – 25:46' (5x4)   1:3 Панарин (Деанджело, Хауден) – 35:32' (5x5)   2:3 Джонс (Кукан) – 43:33' (5x5)

«Каролина Харрикейнз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Автором победного буллита стал Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Свечников (Фёгеле, Стаал) – 00:50' (5x5)   1:1 Сёренсен (Торнтон, Лабанк) – 07:16' (5x5)   2:1 Гардинер (Фёгеле, Свечников) – 30:12' (5x5)   2:2 Кутюр (Карлссон, Диллон) – 39:42' (5x5)   3:2 Свечников – 65:00' (ПБ)

«Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 ОТ. Гости прервали трёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Карпентер (Мёрфи) – 18:14' (4x5)   0:2 Строум (Густафссон, Кейн) – 18:54' (5x5)   0:3 Дебринкэт (Строум, де Хаан) – 40:17' (5x5)   1:3 Нордстрём (Бэкес, Макэвой) – 41:49' (5x5)   2:3 Вагнер (Курали, Грызлик) – 55:01' (4x5)   3:3 Крюг (Дебраск) – 57:27' (5x5)   3:4 Тэйвз (Мёрфи) – 60:54' (3x3)

«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ. Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бенн (Хейсканен, Сегин) – 18:27' (5x4)   2:0 Гурьянов (Перри, Дикинсон) – 29:05' (5x5)   2:1 Уилер (Элерс, Пулман) – 41:38' (5x5)   2:2 Шайфли (Лайне, Коннор) – 59:15' (6x5)   3:2 Павелски (Сегин, Хейсканен) – 62:02' (4x3)

«Калгари Флэймз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3. Хозяева победили в третьем матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Райнхарт (Ристолайнен, Олофссон) – 03:29' (5x5)   1:1 Годро (Монахан, Ткачук) – 16:42' (5x5)   2:1 Ридер (Райан) – 31:18' (4x5)   3:1 Монахан (Баклунд, Андерссон) – 35:02' (5x5)   4:1 Лучич (Райан, Дюбе) – 43:58' (5x5)   4:2 Маккейб (Олофссон) – 57:16' (5x5)   4:3 Айкел (Монтур, Юханссон) – 59:12' (5x4)
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