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Капитан «Коламбуса» Фолиньо: Панарин нашёл способ отличиться. Прискорбно

Капитан «Коламбуса» Фолиньо: Панарин нашёл способ отличиться. Прискорбно
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) поделился мнением о причинах поражения.

«Мне кажется, что мы доминировали в течение всего первого периода, но в итоге получился разочаровывающий результат. Лично я считаю, что „Коламбус“ заслужил победу сегодняшним вечером. Опять мы просто похоронили все наши шансы впереди. Уже устал слышать, что „Коламбус“ должен больше забивать.

Панарин нам забил? Ну все же знают, как он умеет играть. Панарин всегда заметен, когда шайба находится под его контролем. Мы понимали, что ему было бы намного труднее играть, если бы мы сумели оставить его без шайбы. В этом случае ему было бы сложно показать то, что он умеет лучше всего. В конце концов он всё-таки нашёл способ отличиться. Это прискорбно», — сказал Фолиньо в эфире Fox Sports.

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