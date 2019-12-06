«Сибирь» и «Йокерит» объявили составы на матч в Новосибирске
«Сибирь» и «Йокерит» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало — в 15:30 мск. В составе гостей всего пять защитников.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ регулярного сезона-2019/20
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Михайлов — Комаров — Чесалин;
Хабаров — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Кивистё — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;
Лёв — Лепистё, Пильстрём — Контиола — Хальме;
Рейни, Хаапала — Норман — Мозес;
Оксанен — Ниеми— Иконен.
Одержит ли «Сибирь» четвёртую победу подряд и другие матчи игрового дня КХЛ
- 6 декабря 2019
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