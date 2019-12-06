«Сибирь» и «Йокерит» объявили составы на матч в Новосибирске

«Сибирь» и «Йокерит» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало — в 15:30 мск. В составе гостей всего пять защитников.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ регулярного сезона-2019/20

«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Михайлов — Комаров — Чесалин;

Хабаров — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.

«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Кивистё — Грант, Йоэнсуу — Регин — О’Нилл;

Лёв — Лепистё, Пильстрём — Контиола — Хальме;

Рейни, Хаапала — Норман — Мозес;

Оксанен — Ниеми— Иконен.