Одержит ли «Сибирь» четвёртую победу подряд и другие матчи игрового дня КХЛ
Сегодня, 6 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ регулярного сезона-2019/20
— «Адмирал» — «Витязь»;
— «Сибирь» — «Йокерит»;
— «Торпедо» — «Ак Барс»;
— «Локомотив» — «Динамо» Москва;
— «Динамо» Минск — «Северсталь».
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
Один из центральных матчей игрового дня состоится в Новосибирске, где «Сибирь» примет «Йокерит». Команда Николая Заварухина подходит к встрече с финским клубом с трёхматчевой серией побед.
В Ярославле «Локомотив» примет московское «Динамо». Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне и обменялись победами.
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз: отдохнувшие ярославцы зацепятся за очки
Бело-голубые проиграли в Ярославле четыре матча подряд.
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