Одержит ли «Сибирь» четвёртую победу подряд и другие матчи игрового дня КХЛ

Сегодня, 6 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ регулярного сезона-2019/20

— «Адмирал» — «Витязь»;

— «Сибирь» — «Йокерит»;

— «Торпедо» — «Ак Барс»;

— «Локомотив» — «Динамо» Москва;

— «Динамо» Минск — «Северсталь».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Один из центральных матчей игрового дня состоится в Новосибирске, где «Сибирь» примет «Йокерит». Команда Николая Заварухина подходит к встрече с финским клубом с трёхматчевой серией побед.

В Ярославле «Локомотив» примет московское «Динамо». Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне и обменялись победами.