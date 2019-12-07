«Сочи» — «Барыс»: Алексей Петров заработал удаление «5+20»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу», матч завершился со счётом 1:4. Казахстанский коллектив выиграл четвёртый матч из пяти последних.



В концовке второго периода защитник команды хозяев Алексей Петров получил удаление «5+20» с формулировкой «отсечение».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы, авторами которых стали защитник Даррен Диц и нападающий Роман Старченко. На 28-й минуте «Сочи» сократил отставание в счёте, точный бросок записал в актив форвард Павел Макаренко. За первые четыре минуты третьего периода «Барыс» забил ещё дважды усилиями Джесси Блэкера и оформившего дубль Старченко, установив окончательный счёт.