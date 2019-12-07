«Барыс» победил «Сочи», Старченко оформил дубль

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу», матч завершился со счётом 1:4. Казахстанский коллектив выиграл четвёртый матч из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы, авторами которых стали защитник Даррен Диц и нападающий Роман Старченко. На 28-й минуте «Сочи» сократил отставание в счёте, точный бросок записал в актив форвард Павел Макаренко. За первые четыре минуты третьего периода «Барыс» забил ещё дважды усилиями Джесси Блэкера и оформившего дубль Старченко, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 декабря 2019
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