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«Барыс» победил «Сочи», Старченко оформил дубль

«Барыс» победил «Сочи», Старченко оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу», матч завершился со счётом 1:4. Казахстанский коллектив выиграл четвёртый матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы, авторами которых стали защитник Даррен Диц и нападающий Роман Старченко. На 28-й минуте «Сочи» сократил отставание в счёте, точный бросок записал в актив форвард Павел Макаренко. За первые четыре минуты третьего периода «Барыс» забил ещё дважды усилиями Джесси Блэкера и оформившего дубль Старченко, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Виделль) – 22:19' (5x4)   0:2 Старченко (Бойд, Акользин) – 24:58' (5x5)   1:2 Макаренко (Алтыбармакян, Рахимуллин) – 27:34' (5x5)   1:3 Старченко (Бойд, Михайлис) – 40:56' (5x5)   1:4 Блэкер (Шалапов) – 44:02' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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