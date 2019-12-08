Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

7 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» — 5:4 Б.

«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» — 5:4.

«Металлург» уступил «Трактору» — 0:1.

ХК «Сочи» проиграл «Барысу» — 1:4.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.