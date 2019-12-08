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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

7 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» — 5:4 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Воронин – 18:48' (5x5)   1:1 Ип (Брюле) – 25:38' (5x5)   2:1 Петров (Лисин) – 26:30' (5x5)   2:2 Вонг (Верек, Спроул) – 36:15' (5x4)   3:2 Бакош (Бутузов, Лалонд) – 36:59' (5x5)   4:2 Юнг (Бакош, Вихарев) – 43:40' (5x5)   4:3 Вонг – 56:24' (5x5)   4:4 Верек (Мёрфи) – 57:15' (5x5)   5:4 Глазачев – 65:00' (ПБ)

«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» — 5:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Динамо Р
Рига
1:0 Секстон (Голышев, Василевский) – 04:51' (5x3)   2:0 Холланд (Обидин) – 17:05' (4x5)   3:0 Белоусов (Литовченко) – 38:04' (5x5)   3:1 Маршалл (Сетдиков, Макмиллан) – 45:38' (4x4)   4:1 Холланд (Мамкин, Бодров) – 47:23' (5x5)   4:2 Редлихс М. (Дарзиньш, Маршалл) – 48:04' (5x5)   5:2 Белоусов (Литовченко, Трямкин) – 48:24' (5x5)   5:3 Дарзиньш (Кулда, Маршалл) – 52:49' (6x4)   5:4 Мейя (Дарзиньш, Маршалл) – 58:49' (6x5)

«Металлург» уступил «Трактору» — 0:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Карлин (Меньшиков, Авцин) – 51:59' (5x5)

ХК «Сочи» проиграл «Барысу» — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Виделль) – 22:19' (5x4)   0:2 Старченко (Бойд, Акользин) – 24:58' (5x5)   1:2 Макаренко (Алтыбармакян, Рахимуллин) – 27:34' (5x5)   1:3 Старченко (Бойд, Михайлис) – 40:56' (5x4)   1:4 Блэкер (Шалапов) – 44:02' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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