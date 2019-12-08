Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Нэшвилл» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел потерпел пятое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Даллас Старз». Обе игры пройдут 11 декабря.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».