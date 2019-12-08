Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился результативной передачей.
Таким образом, «Нэшвилл» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел потерпел пятое поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Даллас Старз». Обе игры пройдут 11 декабря.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карр (Хэмьюс, Вебер) – 00:46' (5x5) 2:0 Фаббро (Бонино, Смит) – 02:13' (5x5) 2:1 Братт (Заха, Ватанен) – 02:45' (5x5) 2:2 Зейджак (Гусев, Коулман) – 03:59' (5x5) 3:2 Тренин (Гримальди) – 25:52' (5x5) 4:2 Форсберг (Йернкрок, Йози) – 27:24' (5x5) 4:3 Палмьери (Холл, Ватанен) – 33:07' (5x4) 5:3 Бонино (Фаббро, Экхольм) – 45:47' (5x5) 5:4 Холл (Хьюз) – 51:09' (5x5) 6:4 Гримальди (Экхольм) – 52:44' (5x5)
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