Юрзинов-мл.: Кравцов не совсем подготовлен, ждём от него большего

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:2).
«В первом периоде не хватало у нас движения, всё-таки были три тяжёлые игры на выезде. Тем не менее, у нас были хорошие моменты и в первом, и во втором периодах. К сожалению, в третьем периоде допустили глупую ошибку, позволили сопернику забить второй гол. Сражались до конца, сумели отыграть одну шайбу, но этого недостаточно для того, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать больше. К сожалению, Гика получил травму, он поехал на обследование.
Чем не устраивает Кравцов? Это молодой игрок, который не совсем подготовлен на данный момент, поэтому мы отправили его набирать форму в фарм-клуб, ждём от него большего. У нас нормальная ротация, никакой подоплёки здесь нет», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 9 декабря 2019
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