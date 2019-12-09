«Металлург» поместил Владимира Галузина в список отказов
«Металлург» поместил нападающего Владимира Галузина в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу с показателем полезности «-2» и 10 минутами штрафного времени. В октябре форвард получил перелом ноги и пропустил несколько недель. Хоккеист не принимал участия в матчах регулярного чемпионата с 30 ноября.
В прошлом сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ провёл 496 матчей и набрал 200 (83+117) очков при показателе полезности «+10».
Время обмена. Хоккеисты КХЛ, которым нужно сменить команду
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