Строльман: Бобровский сыграл невероятно. Плохо, что мы не смогли ему помочь
Защитник «Флориды Пантерз» Антон Строльман оценил игру голкипера Сергея Бобровского, отразившего 46 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2).
«Он сыграл невероятно, отразил массу бросков. Очень плохо, что мы не смогли ему помочь, не создавали моменты у чужих ворот», — сказал Строльман.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 46 сейвов. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 12 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.
Бобровский провёл лучший матч в сезоне! Ссылка в запас явно пошла на пользу
Правда, для победы над «Тампой» этого всё равно не хватило.
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