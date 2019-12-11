Строльман: Бобровский сыграл невероятно. Плохо, что мы не смогли ему помочь

Защитник «Флориды Пантерз» Антон Строльман оценил игру голкипера Сергея Бобровского, отразившего 46 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2).

«Он сыграл невероятно, отразил массу бросков. Очень плохо, что мы не смогли ему помочь, не создавали моменты у чужих ворот», — сказал Строльман.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 46 сейвов. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 12 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.