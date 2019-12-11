Кетов будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Нападающий СКА и сборной России Евгений Кетов будет капитаном национальной команды на Кубке Первого канала, заявил главный тренер сборной Алексей Кудашов.
«Евгений Кетов — капитан сборной на Кубке Первого канала, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Антон Бурдасов – альтернативные капитаны», — передаёт слов Кудашова корреспондент «Чемпионата” Павел Панышев.
Тренерский штаб сборной России взял на турнир следующих игроков.
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Никита Нестеров, Алексей Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).
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