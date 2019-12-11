КХЛ представила дорожную карту пола и жёсткого потолка зарплат

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте представила дорожную карту пола и жёсткого потолка зарплат, которые вступят в силу с сезона-2020/21.

Потолок зарплат:

При подсчёте «жёсткого» потолка учитываются доходы хоккеистов, находящихся в заявке основной команды клуба и заявленных в числе командированных в команду клуба ВХЛ.

Виды доходов, включаемые в потолок заработных плат, определены регламентом:

· заработная плата;

· индивидуальные бонусы, компенсации – в сумме, превышающей 20% от заработной платы игрока;

· командные премии – в сумме, превышающей 20% от заработной платы всех игроков команды;

· материальные выгоды хоккеиста от приобретения клубом для игрока недвижимого и движимого имущества, доходы в натуральной форме хоккеисту и его близким родственникам (проезд, проживание, образовательные услуги и т.п.).

Не включаются в потолок заработных плат:

· индивидуальные бонусы, компенсации расходов – в сумме, не превышающей 20% от заработной платы игрока;

· командные премии – в сумме, не превышающей 20% от заработной платы всех игроков команды;

· командные премии за 1-4-е места по итогам второго этапа чемпионата КХЛ;

· индивидуальные премии за попадание в тройку лучших игроков в лиге;

· доходы игроков, заявленных за МХЛ и в возрасте 21 год и моложе, заявленных за основную команду и в числе командированных;

· доходы хоккеиста во время нахождения в списке травмированных с датой выздоровления не ранее 1 мая;

· питание хоккеистов, спортивный инвентарь.

Реализация контроля:

Механизм контроля «жёсткого» потолка заработных плат будет реализован на базе ЦИБ КХЛ:

· заявка команды в чемпионат КХЛ – недопуск команды до устранения превышения предельного размера потолка заработных плат;

· дозаявки игроков во время чемпионата КХЛ – недопуск новых игроков до устранения превышения предельного размера потолка заработных плат.

Пол заработных плат хоккеистов клубов КХЛ:

При утверждении состава участников чемпионата КХЛ вводится норматив допуска клуба к чемпионату КХЛ – минимальный объём средств, запланированных в прогнозном бюджете клуба на оплату труда хоккеистов и подтверждённых финансовыми гарантиями спонсоров или учредителей клуба. На сезон-2020/21 норматив составляет 35% от «потолка» заработных плат – 315 млн руб. с последующим увеличением по сезонам до 55% (495 млн руб. к сезону-2023/24).

Базой для расчёта норматива являются все доходы хоккеистов – заработная плата, индивидуальные бонусы, командные премии.

Пол заработных плат – минимальный размер фиксированной заработной платы хоккеистов основной команды клуба. На сезон-2020/21 пол заработных плат составляет 30% от «потолка» — 270 млн руб. с последующим увеличением по сезонам до 50% (450 млн руб. к сезону-2023/24).

За несоблюдение размера пола заработных плат клубам будут применять следующие санкции:

· первое нарушение – штраф в размере 50 % от разницы между фактическими расходами и утверждённым полом;

· последовательное второе – штраф в размере 100% от разницы между фактическими расходами и утверждённым полом;

· последовательное третье – недопуск клуба к чемпионату КХЛ.