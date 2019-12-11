Чернышенко: изучили мировую практику, как сделать так, чтобы никто не обманывал

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал утверждение жёсткого потолка зарплат с сезона-2020/21.

«Со следующего сезона вступает в силу жёсткий потолок зарплат, решение было принято ещё в июле 2018 года. Основные вопросы – как контролировать этот потолок. Мы изучили лучшую мировую практику. Как сделать так, чтобы никто никого не обманывал. Будут меры за нарушение потолка. Это дисквалификации, отстранения и недопуски до чемпионата. Мы видим, что в проблемной зоне находятся несколько клубов.

Что касается пола зарплат, то здесь тоже есть механизм контроля и санкций. Пол постепенно будет повышаться от 35 до 50% относительно потолка зарплат + для того чтобы заявиться, мы добавляем 5%. Потолок известен – 900 млн рублей + 20% на индивидуальные и командные бонусы и исключаем игроков из потолка до 21 года. Пол на следующий сезон с учётом упомянутых 5% будет 315 млн рублей», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.