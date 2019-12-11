Чернышенко: изучили мировую практику, как сделать так, чтобы никто не обманывал

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал утверждение жёсткого потолка зарплат с сезона-2020/21.
«Со следующего сезона вступает в силу жёсткий потолок зарплат, решение было принято ещё в июле 2018 года. Основные вопросы – как контролировать этот потолок. Мы изучили лучшую мировую практику. Как сделать так, чтобы никто никого не обманывал. Будут меры за нарушение потолка. Это дисквалификации, отстранения и недопуски до чемпионата. Мы видим, что в проблемной зоне находятся несколько клубов.
Что касается пола зарплат, то здесь тоже есть механизм контроля и санкций. Пол постепенно будет повышаться от 35 до 50% относительно потолка зарплат + для того чтобы заявиться, мы добавляем 5%. Потолок известен – 900 млн рублей + 20% на индивидуальные и командные бонусы и исключаем игроков из потолка до 21 года. Пол на следующий сезон с учётом упомянутых 5% будет 315 млн рублей», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 декабря 2019
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12