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«Колорадо» отстранил от работы менеджера фарм-клуба за костюм в «афро-стиле»

«Колорадо» отстранил от работы менеджера фарм-клуба за костюм в «афро-стиле»
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» отправил в административный отпуск менеджера по экипировке своего фарм-клуба «Колорадо Инглз» Тони Дейнзера после расистского скандала, сообщил журналист Райан Кларк в своём «твиттере».

Это случилось после того, как бывший нападающий «Амура» Аким Алиу рассказал, что в 2011 году, выступая за «Колорадо Инглз», столкнулся с расизмом. Тогда Дейнзер на хэллоуин нарядился в темнокожего человека с париком в афро-стиле, надев футболку команды, чтобы изобразить Алиу.

Ранее Алиу, обвинил главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских высказывания. По словам хоккеиста это произошло, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз» в 2009 году. После этой информации «Калгари» уволил Питерса.

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