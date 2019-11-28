Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков

Кажется, в НХЛ потихоньку начинают сходить с ума. Увольнение Дона Черри с телеканала после его слов о мигрантах, отстранение Билла Питерса с поста главного тренера «Калгари» из-за расистского скандала десятилетней давности, история про «список Марнера», всплывшая после увольнения Майка Бэбкока из «Торонто» — всё это звенья одной цепи. Эта цепь называется «толерантность», и ею прочно повязаны любого рода отношения между людьми в западном мире. Сейчас это понятие всё глубже проникает в самый мужской на свете спорт и потихоньку разрушает самые его основы. Самое страшное, что в НХЛ безапелляционно выбирают путь принятия любых, даже самых абсурдных форм толерантности, соглашаясь с необратимыми изменениями в ментальности великой игры.

Разумеется, в толерантности, терпимости и взаимоуважении нет ничего плохого. Наоборот – эти принципы должны определять мораль любого здравомыслящего человека, направлять все его слова и поступки. Но у любого поведения, даже, на первый взгляд, сверхположительного, должны быть какие-то границы, выставленные банальной адекватностью. В западном мире эти границы давно стёрты. Не хочется углубляться и рассуждать на спортивном ресурсе о повсеместных радужных флагах, равноправии полов, однополых браках, набирающих ход движений ЛГБТ-сообществ и прочих радостях толерантного мира. Но в последние несколько лет складывается ощущение, что сейчас в меньшинстве остались как раз обычные люди, в чьих головах не сидит идея о чьём-либо ущемлении прав. Обычные люди, которые понимают разницу между мужчиной и женщиной, папой и мамой, разумной толерантностью и вызывающей абсурдностью, подогнанной под правила «нового мира». Но кто и на каком основании принял эти правила за единственно верные? Почему в понятие «толерантность» на Западе не вкладывают терпимость к иному взгляду на человеческие отношения? Непонятно.



Хоккей долгое время держался в стороне от новых веяний и был своеобразным оплотом староверов. Это был спорт, где мощные, брутальные мужики жёстко рубились на льду, иногда устраивали кулачные побоища, проявляли характер и не жалели соперников. Спорт, в котором считалось нормальным в меру агрессивное и экспрессивное поведение и небанальные методы по поднятию боевого духа команды. Сказанные тренером или хоккеистом слова оставались в раздевалке, какими бы жёсткими они ни были, и никому не приходило в голову жаловаться. Потому что это был самый мужской спорт с кровью, потом, ушибами, травмами, харизмой и бородой. Без девочек, без неженок, без плакс, без нытья. И без толерантности, потому что лучшие тренеры и игроки всегда понимали, что заискивая со всеми подряд, стремясь понять и принять позицию каждого, успеха не видать.

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Такой была НХЛ, такой был и российский хоккей. Но если у нас в стране до сих пор актуальны слова из песни: «В хоккей играют настоящие мужчины», то за океаном с 2013 года проводит свою деятельность организация «Ты можешь играть», и её основная задача – добиться, чтобы для всех были созданы равные условия вне зависимости от сексуальной принадлежности. Вот и вся разница. НХЛ, как прогрессивная лига, прогнулась под западные веяния (с другой стороны, куда ей было деться?), и с каждым годом ситуация становится всё хуже и хуже. То есть, я хотел сказать, всё толерантнее и толерантнее. Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, регулярно посещающий ЛГБТ-парады и выступающий там с речью о правах человека – вот символ современной НХЛ.



То, что происходит в сильнейшей лиге мира в этом сезоне, никак не связано с ущемлением сексуальных меньшинств. Зато вполне укладывается в ту линию абсурдной толерантности, которая пронизывает весь западный мир. Самый яркий пример, конечно, Дон Черри. Ветерана заокеанского спортивного телевидения, известного всему миру своими скандальными высказываниями и яркими костюмами, уволили с работы за справедливые слова в адрес мигрантов, которые в последнее время, прямо скажем, «понаехали» в прогрессивные западные страны, в том числе и в Канаду. При этом Черри и не думал критиковать увеличившееся количество переселенцев в родной стране, а просто возмутился, что они не желают публично выразить уважение погибшим солдатам в День памяти павших.

Дон Черри Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Черри был немедленно уволен, и знаете почему? Потому что мигранты, как и представители ЛГБТ-сообществ, как и феминистки, как и чернокожие люди – особая каста неприкасаемых в Америке. Там можно подкалывать и даже откровенно проявлять неуважение, например, к русским (что Черри делал неоднократно), но трогать живых символов равноправия и всетерпимости нельзя даже такому крутому ветерану.

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Увольнение Черри не имеет никакого отношения к хоккею, но зато чётко обозначает ту позицию, которая сейчас пользуется повсеместным уважением и Америке в целом, и в НХЛ в частности. Очень выгодно быть в чём-то ущемлённым, чем-то обиженным или оскорблённым. Это гарантирует всестороннюю общественную поддержку и защиту. И плевать, как это выглядит, если посмотреть на ситуацию трезвым и адекватным взглядом, без толерантной пыли в глазах.



Вот, скажем, пример с увольнением Майка Бэбкока из «Торонто». Самый высокооплачиваемый тренер НХЛ, бравший Кубок Стэнли и дважды выигрывавший Олимпиаду не совладал с молодыми звёздами «Мэйпл Лифс», которые уже второе межсезонье вытряхивают из клуба огромные контракты и не идут на уступки. Оказывается, методы Бэбкока уже устарели, и разговор на повышенных тонах с лидерами – это уже не модно. Миллионерам нужно дружеское похлопывание по плечу, и тогда всё будет хорошо. Интересно, как это будет работать в плей-офф?

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Интереснее всего информация, которая всплыла сразу после увольнения Бэбкока. Оказывается, три года назад он довёл 19-летнего Митчела Марнера до слёз, применив непопулярный метод воспитания трудовой этики хоккеиста. Неизвестно, как эта история оказалась «слитой» на растерзание общественности, но реакция показательна. Вместо того чтобы признать очевидный факт, что взаимоотношения тренера с хоккеистами, какие бы они ни были, не должны выноситься за пределы раздевалки, американская общественность видит в жёстком, но заслуженном тренере Бэбкоке неотёсанного тирана, а в расплакавшемся Марнере – невинную жертву. Никому не интересно, что Бэбкок тогда просто хотел заставить Митчелла больше работать, что признал и сам хоккеист, который не держит зла на Майка. Это не важно. Главное – что Бэбкок поступил нетолерантно. И это в современном мире перечёркивает прежние заслуги наставника, так же как и резкие слова Черри послужили поводом для его немедленного увольнения.

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В НХЛ сходит эпоха мужиков и начинается эра великих нытиков, в первую очередь думающих об уважении к своей персоне. Понимание того, что это уважение нужно заслужить – исчезло, и за это спасибо западным ценностям. Такими темпами в хоккее скоро будет абсолютно нормально регулярно жаловаться на тренера, вспоминать старые обиды и встречать неприятности слезами. И ведь мы сейчас говорим даже не про давно разбалованных американцев, а про канадцев, которые всегда славились своим характером. Но сейчас всё меняется и в стране кленового листа.



Канада сама отказывается от своей истории в угоду каким-то странным понятиям. Там готовы избавиться от людей, в разное время делавших хоккей этой страны лучшим в мире. Дон Черри, Майк Бэбкок, а сейчас и Билл Питерс, бывший соратник Бэбкока в «Детройте» и сборной Канады. Питерс оказался замешанным в расистском скандале: мол, десять лет назад, будучи тренером фарм-клуба «Чикаго», он назвал словом на букву N и отправил в лигу Восточного побережья хоккеиста Акима Алиу. Выходец из Нигерии, сменивший 21 клуб в 8 различных лигах и сейчас остающийся без работы, вспомнил о той истории просто так, на волне модной тенденции «пни Бэбкока», но в НХЛ отнеслись к этому заявлению максимально серьёзно. «Поведение, о котором сообщается, является отвратительным и неприемлемым», — гласит заявление НХЛ.

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Интересно, а отстранение действующего тренера от работы из-за обвинений в инциденте десятилетней давности по мнению Национальной хоккейной лиги является приемлемым? Вероятно, Питерс позволил себе лишнее в общении с Алиу, но он ведь не оскорбил хоккеиста публично. Тот сам, когда ему удобно, вытащил это грязное бельё и начал им трясти, желая причинить неприятность человеку, который ещё 10 лет назад всё понимал относительно перспектив Акима. Питерс, не замеченный ни в чём дурном во время работы в НХЛ, в один момент стал объектом критики, а у Алиу сразу же образовалась группа поддержки. Всё это напоминает стаю шакалов, набросившихся на жертву. И жертва эта поругана, раскритикована и нижайше просит прощения за слова, сказанные десять лет назад. Это, по мнению НХЛ, вполне допустимая и нормальная ситуация.

Билл Питерс Фото: Rich Lam/Getty Images

Впрочем, правильно ли винить НХЛ в этих процессах? Их лиге диктует сама жизнь. Оставаться по другую сторону баррикад с общепринятыми ценностями лиге не выгодно ни в каком смысле. Тем более, там уверены, что всё делают правильно, превращая спорт мужиков в соревнование мягких и «сладких» мальчиков, которым ничего нельзя ни сказать, ни сделать. Время суровых бруталов, типа Черри и Бэбкока уходит в прошлое, нравится вам это или нет. Новая реальность НХЛ – это «список Марнера» и отстранение Питерса. И ещё неизвестно, насколько вирусной окажется эта тенденция, и сколько ещё удивительных историй всплывут на скамье подсудимых западного толерантного мира.



Остаётся лишь радоваться, что в России, где миллион проблем, в том числе и с хоккеем, не собираются «прогибаться под изменчивый мир», и пока прочно стоят на своих ценностях и понятиях. С хоккейной ментальностью у нас всё в порядке, и это, видимо, то аспект, в котором мы действительно скоро сможем обогнать НХЛ.