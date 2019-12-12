Уилсон — об отставке штаба Дебура: игра «Сан-Хосе» не оправдывает ожиданий

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон объяснил отставку Питера Дебура с должности главного тренера. Команду также покинули Стив Спотт, Дэйв Барр и Йохан Хедберг.
«Мы многого добились в предыдущие годы, поэтому решение о переменах далось нам с большим трудом. Тем не менее мы считаем, что наша команда способна на большее по сравнению с тем, как она играла до этого момента, и ей необходим свежий взгляд на ситуацию. Командная и индивидуальная игра не оправдывают ожиданий в этом сезоне, нам не хватает стабильности. Новый тренерский штаб хорошо знаком с составом, и это поможет ему вести команду вперёд.
Мы также рассчитываем, что перемены помогут нашим хоккеистам начать всё заново. Под руководством Пита, Стива, Дэйва и Йохана наша команда добилась многого. Главным их достижением стал выход в финал Кубка Стэнли в 2016 году. Мы хотим поблагодарить их за вклад, который они внесли в игру команды за последние четыре года", — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.
- 12 декабря 2019
-
10:02
-
09:40
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:23
-
08:07
-
07:56
-
07:29
-
07:07
-
07:00
-
06:58
-
06:43
-
06:35
-
06:29
-
05:56
-
05:26
-
04:53
-
04:24
-
03:59
- 11 декабря 2019
-
23:53
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46