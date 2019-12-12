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Уилсон — об отставке штаба Дебура: игра «Сан-Хосе» не оправдывает ожиданий

Уилсон — об отставке штаба Дебура: игра «Сан-Хосе» не оправдывает ожиданий
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон объяснил отставку Питера Дебура с должности главного тренера. Команду также покинули Стив Спотт, Дэйв Барр и Йохан Хедберг.

«Мы многого добились в предыдущие годы, поэтому решение о переменах далось нам с большим трудом. Тем не менее мы считаем, что наша команда способна на большее по сравнению с тем, как она играла до этого момента, и ей необходим свежий взгляд на ситуацию. Командная и индивидуальная игра не оправдывают ожиданий в этом сезоне, нам не хватает стабильности. Новый тренерский штаб хорошо знаком с составом, и это поможет ему вести команду вперёд.

Мы также рассчитываем, что перемены помогут нашим хоккеистам начать всё заново. Под руководством Пита, Стива, Дэйва и Йохана наша команда добилась многого. Главным их достижением стал выход в финал Кубка Стэнли в 2016 году. Мы хотим поблагодарить их за вклад, который они внесли в игру команды за последние четыре года", — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.

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