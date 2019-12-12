Евгений Набоков вошёл в новый тренерский штаб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте клуба подтвердил отставку главного тренера Питера Дебура и его тренерского штаба. Команду также покинули Стив Спотт, Дэйв Барр и Йохан Хедберг.
Как сообщалось ранее, Боб Бугнер займёт пост исполняющего обязанности главного тренера. Бугнер занимал пост наставника «Флориды» в период с 2017 по 2019 год. В мае этого года стал ассистентом Дебура.
В новый тренерский штаб «Шаркс» вошли Рой Соммер, Майк Риччи и знаменитый в прошлом российский голкипер Евгений Набоков. С 2015 года Набоков работал скаутом и тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе». Значительную часть игровой карьеры Евгений провёл именно в «Шаркс».
После 33 встреч «Сан-Хосе» занимает 12 место в Западной конференции, набрав 32 очка. «Акулы» уступили в пяти из шести последних матчей.
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