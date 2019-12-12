Буланов: Плющев сказал судьям: ошибаетесь, если думаете, что хоккей вне политики

Шестикратный обладатель приза «Золотой свисток» Вячеслав Буланов рассказал, как в 2016 году Континентальная хоккейная лига отстранила его от судейства матчей в лиге.
«Находился с семьёй на отдыхе в Цюрихе. Мне прислали сообщение, что в списках судей КХЛ, которые участвуют в сборах, моей фамилии нет. Я тогда не придал этому значения: ну нет и нет, мало ли, ошиблись люди, со временем всё исправят. Через несколько дней на всякий случай позвонил одному из руководителей судейского корпуса Александру Полякову. Спросил его, почему меня нет в списках. Он сказал только, чтобы я звонил Владимиру Плющеву, который на тот момент был главным судьёй КХЛ. Владимир Анатольевич меня выслушал и сказал, что никакой ошибки нет. Изначально в списках моя фамилия фигурировала. Потом их отправили на утверждение руководству лиги. А когда эти списки вернулись обратно, напротив моей фамилии стояла рекомендация о нецелесообразности заключения нового контракта.
Спросил у Плющева о причинах такого решения руководства лиги. Он сказал, что там такие большие люди, что задавать им лишние вопросы он не будет. Насторожило ли что-то? Только то, что на первом собрании Плющев заявил нам, что если мы думаем, что хоккей вне политики, то мы сильно ошибаемся.
В том-то и заключается проблема, что до сих пор никто мне толком ничего не объяснил. Могли бы сказать, что я плохо судил или кого-то послал. Сделал что-то не так. Официальной причины, почему со мной не продлили контракт, как не было, так и нет. Меня даже не вызвали на разговор. Именно из-за этого временами накатывала депрессия. Я 25 лет занимался судейством. Заработал имя. А мне в один момент дали понять, что я никто. Раньше судьи были уважаемые люди. Но как только в руководстве произошли перемены, я лично сразу почувствовал, что это уважение к судьям закончилось», — цитирует Буланова РИА «Новости».
- 12 декабря 2019
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