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Куинн: Кравцов — талантливый парень, который столкнулся с периодом адаптации

Куинн: Кравцов — талантливый парень, который столкнулся с периодом адаптации
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о решении руководства затребовать возвращения российского нападающего Виталия Кравцова в систему клуба НХЛ из «Трактора».

«В нём много таланта. Но я думаю, что многие ребята сталкиваются вот с этим периодом адаптации, когда они приезжают из Европы, чтобы приспособиться к североамериканскому хоккею. Он 19-летний ребёнок или 20-летний ребёнок, который только учится тому, что нужно для успешной игры здесь», — приводит слова Куинна журналист Винни Меркольяно.

Нападающий недавно вернулся в Россию и провёл 11 матчей в КХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В двух последних встречах за «Трактор» Кравцов сыграл всего одну смену, после чего его отправили в ВХЛ. После этого решения «Трактора» в «Рейнджерс» воспользовались пунктом в договоре и затребовали возвращения Кравцова в Северную Америку.

«Трактор» — о Кравцове: «Рейнджерс» воспользовались пунктом договора
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