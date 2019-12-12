«Трактор» — о Кравцове: «Рейнджерс» воспользовались пунктом договора
Хоккейный клуб «Трактор» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил возвращение нападающего Виталия Кравцова в систему клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Виталий Кравцов возвращается в НХЛ. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть Виталия в любой момент. Это стандартный пункт при заключении таких договоров между клубами НХЛ и клубами Европы. Права на Виталия в КХЛ остаются у «Трактора». Желаем Виталию успехов!» — говорится в сообщении «Трактора».
Нападающий вернулся в Россию недавно и провёл 11 матчей в КХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В двух последних встречах за «Трактор» Кравцов сыграл всего одну смену, после чего его отправили в ВХЛ.
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переведён из первой команды в «Челмет».
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