Iltalehti — об обмене Аалтонена в СКА: если Ротенберг просит, нужно соглашаться

Финское издание Iltalehti поделилось собственной точкой зрения об обмене нападающего Миро Аалтонена из «Витязя» в СКА. Контракт с финном подписан до конца сезона-2019/20.
«СКА — любимое детище Романа Ротенберга, члена известной семьи олигархов. Ротенберг работает в структуре СКА, КХЛ и сборной России. У него безграничная власть, и он не стесняется её использовать. Российская пресса об этом не пишет, никто не хочет называть вещи своими именами. С какой стати «Витязь» расстался с одним из ведущих игроков посреди напряжённого сезона? Скорее всего, СКА оказал давление на «Витязь». Когда Ротенберг что-то просит, нужно соглашаться», — гласит текст на сайте Iltalehti.
«Витязь» получил права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе «Торонто».
- 14 декабря 2019
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