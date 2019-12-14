«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Баффало», Варламов отразил 33 броска

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке победил «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд, «Баффало» прервал удачную серию, насчитывавшую три выигранных встречи.
«Островитяне» открыли счёт на шестой минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Майкл Дэл Колл. «Клинкам» удалось отыграться на 27-й минуте, автором гола стал нападающий Виктор Олофссон. На 45-й минуте подопечные Барри Тротца вышли вперёд, точным броском отметился нападающий Джордан Эберле. «Баффало» сумел сравнять счёт на 59-й минуте усилиями форварда Джека Айкела. Встреча перешла в овертайм, где победу «островитянам» принёс форвард Энтони Бовилье.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 33 броска из 35.
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