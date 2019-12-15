«Каролина» разгромила «Калгари», А. Свечников – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дублем отличился Уоррен Фёгеле и ещё по разу забивали Брок Макгинн и Даги Хэмилтон. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут и 37 секунд и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Калгари» прервал семиматчевую победную серию. «Каролина» в свою очередь одержала четвёртую победу за последние пять игр.
В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Виннипег Джетс».
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