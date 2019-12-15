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«Каролина» разгромила «Калгари», А. Свечников – без очков

«Каролина» разгромила «Калгари», А. Свечников – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отличился Уоррен Фёгеле и ещё по разу забивали Брок Макгинн и Даги Хэмилтон. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут и 37 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Калгари» прервал семиматчевую победную серию. «Каролина» в свою очередь одержала четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Макгинн (Мартинук, Готье) – 32:35' (5x5)   0:2 Хэмилтон – 33:40' (4x3)   0:3 Фёгеле (Мартинук, Песке) – 55:05' (4x5)   0:4 Фёгеле (Мартинук) – 59:57' (en)
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